22.05.2017 07:11

В рамках введения Национальной системы стандартизации (НСС), товары, успешно прошедшие проверку Роскачества, смогут получить сертификат ГОСТа по упрощенной процедуре, заявили в Минпромторге.

Как уже сообщалось, для предотвращения попадания в розницу некачественного товара и продажи продукции со знаком ГОСТ, не соответствующего параметрам качества, сейчас ведомство проводит проверки производителей. Так, около 70% выявленных Роскачеством нарушений за два года работы, касаются маркировки товаров. При этом массовое использование знака «ГОСТ» свидетельствует о высоком потребительском спросе на гостированные товары.

Внедрение Национальной системы сертификации, в рамках которой будет вестись контроль за выполнением заявленного ГОСТа, с одной стороны позволит оградить честных производителей от недобросовестной конкуренции, с другой – ориентировать потребителя в условиях изобилия товаров, подчеркнула Мария Сапунцова, заместитель руководителя Роскачества.