Новости
НачалоНовостиКомпании, участвовавшие в проверках Роскачества, получат для своих товаров сертификат ГОСТ по упрощенной процедуре
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
14 июня в Москве пройдет B2B Communication Forum 2017 Рейтинг@Mail.ru
Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года

Компании, участвовавшие в проверках Роскачества, получат для своих товаров сертификат ГОСТ по упрощенной процедуре

22.05.2017  07:11

В рамках введения Национальной системы стандартизации (НСС), товары, успешно прошедшие проверку Роскачества, смогут получить сертификат ГОСТа по упрощенной процедуре, заявили в Минпромторге.

Как уже сообщалось, для предотвращения попадания в розницу некачественного товара и продажи продукции со знаком ГОСТ, не соответствующего параметрам качества, сейчас ведомство проводит проверки производителей. Так, около 70% выявленных Роскачеством нарушений за два года работы, касаются маркировки товаров. При этом массовое использование знака «ГОСТ» свидетельствует о высоком потребительском спросе на гостированные товары.

Внедрение Национальной системы сертификации, в рамках которой будет вестись контроль за выполнением заявленного ГОСТа, с одной стороны позволит оградить честных производителей от недобросовестной конкуренции, с другой – ориентировать потребителя в условиях изобилия товаров, подчеркнула Мария Сапунцова, заместитель руководителя Роскачества.

Просмотров: 55
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1304 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте