19.04.2017 06:58

Ярославская компания «Агрохолдинг-Истра» намерена засеять льном площадь до 3 тысяч гектаров, стало известно по итогам совещания, проведенного председателем правительства региона Дмитрием Степаненко. Власти готовы оказать компании поддержку в ее деятельности, говорится в сообщении администрации Ярославской области.

На совещании обсуждались результаты работы с инвесторами и стадии реализации основных инвестпроектов в регионе. В настоящее время в регионе более 130 инвестиционных проектов разной направленности и на разной стадии готовности. Более 100 из них сопровождает Корпорация развития Ярославской области. Реализацию еще 27 проектов отдельно контролирует департамент АПК.

«Любое обращение бизнеса не должно оставаться без внимания. Прошу инвестблок Правительства области своевременно предоставлять инвесторам необходимую информацию и помощь, оказывать государственную поддержку в рамках действующего законодательства», – подчеркнул Дмитрий Степаненко.