Новости
НачалоНовостиКомпания «Бал текстиль» стала призером конкурса «Лучший товар Казахстана»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
14 июня в Москве пройдет B2B Communication Forum 2017 Рейтинг@Mail.ru
Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года

Компания «Бал текстиль» стала призером конкурса «Лучший товар Казахстана»

29.05.2017  20:06

Диплом I степени в номинации «Лучший товар для населения» конкурса «Лучший товар Казахстана» получила компания «Бал текстиль», сообщает пресс-служба акима ЮКО.

В Шымкенте подвели итоги конкурса «Лучший товар Казахстана» среди производителей ЮКО. В номинации «Лучший товар для населения» победительницей стала компания «Бал текстиль». Она получит возможность представить свою продукцию на аналогичном мероприятии в Астане.

В конкурсе приняли участие более 200 товаропроизводителей в сфере пищевой, фармацевтической, машиностроительной, химической, легкой промышленности и строительной индустрии, товары которых производятся на территории Южно-Казахстанской области.

«Бал Текстиль» профессионально занимается производством ковров и ковровых изделии в ЮКО, в специальной экономической зоне «Онтустик». Предприятие начало работу в октябре 2013 года и на сегодняшний момент сформировало положительную репутацию в кругу заказчиков. «Бал Текстиль» в год производит более пяти млн кв. метров продукции, на фабрике работают более 200 человек, количество созданных дизайнов более 500 видов, общая площадь производства — шесть гектаров.

Просмотров: 53
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1309 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте