29.05.2017 20:06

Диплом I степени в номинации «Лучший товар для населения» конкурса «Лучший товар Казахстана» получила компания «Бал текстиль», сообщает пресс-служба акима ЮКО.

В Шымкенте подвели итоги конкурса «Лучший товар Казахстана» среди производителей ЮКО. В номинации «Лучший товар для населения» победительницей стала компания «Бал текстиль». Она получит возможность представить свою продукцию на аналогичном мероприятии в Астане.

В конкурсе приняли участие более 200 товаропроизводителей в сфере пищевой, фармацевтической, машиностроительной, химической, легкой промышленности и строительной индустрии, товары которых производятся на территории Южно-Казахстанской области.

«Бал Текстиль» профессионально занимается производством ковров и ковровых изделии в ЮКО, в специальной экономической зоне «Онтустик». Предприятие начало работу в октябре 2013 года и на сегодняшний момент сформировало положительную репутацию в кругу заказчиков. «Бал Текстиль» в год производит более пяти млн кв. метров продукции, на фабрике работают более 200 человек, количество созданных дизайнов более 500 видов, общая площадь производства — шесть гектаров.