Компания Bendes представила новую коллекцию украшений «Русские сезоны»

Создавая «Русские сезоны», ювелиры Bendes Studio вдохновлялись русским балетом, сообщается в пресс-релизе компании.

В комплекте «Нарцисс», состоящем из кольца и серег, ярко-желтый цитрин окружен сапфирами и бриллиантами в оправе из белого золота 585 пробы. Комплект создан по мотивам балета «Нарцисс» в оформлении известного художника начала XX века Льва Бакста.

Комплект «Хлоя» представляют кольцо и серьги, в которых насыщенно-красные гранаты включены в созвездия бриллиантов, сапфиров и аметистов в оправе из желтого золота 750 пробы. Комплект создан по мотивам балета «Дафнис и Хлоя» в оформлении Льва Бакста.

Комплект «Карнавал» - это элегантный аметист, бриллианты, сапфиры, рубины и редкие цавориты в оправе из желтого золота 750 пробы. Комплект создан по мотивам балета «Карнавал» в оформлении художника Льва Бакста.

Комплект «Квадро фламенко» - это сочетание аметистов, бриллиантов, топазов и цитринов в оправе из белого золота 585 пробы. Комплект создан по мотивам сюиты «Квадро фламенко» в оформлении одного из величайших художников XX века Пабло Пикассо.

В комплекте «Жар-птица» гранат насыщенного красного цвета обрамлен бриллиантами и сапфирами в оправе из желтого золота 750 пробы. Комплект создан по мотивам балета «Жар-птица» в оформлении Льва Бакста.

Ювелирная дизайн-студия Bendes была основана в 2013 году. Мастера Bendes создают кольца, серьги, запонки и браслеты по индивидуальным эскизам. В студии можно выбрать дизайн будущего украшения, подобрать драгоценные камни и материалы.

Фотографии предоставлены компанией.