Bizzarro совместно с LBL записали новый рекламный ролик туалетной воды Degno D'Amore, сообщает компания.

Итальянские парфюмеры сделали абсолютно новый аромат для бренда Bizzarro.

«Аромат от Bizzarro создан для тех, кто ценит каждый миг своей жизни, не теряет время напрасно, но и никогда не отказывает себе в удовольствии сделать остановку и насладиться прекрасным моментом», - сообщается в пресс-релизе компании.

Компания Bizzarro занимается производством женской одежды под собственным брендом. Основана в 2000 году при участии итальянских производителей ткани из города Прато, являющемся текстильным центром Италии. Продукция производится в Италии (г. Прато, г. Болонья) и России (г. Новосибирск). Сегодня около 60 фирменных магазинов Bizzarro работают в крупных городах России, Казахстана и Белоруссии. Большинство из этих магазинов открыто по франшизе.

Видео предоставлено компанией.