Новая модель EQB-600D от Casio подключается к смартфону и снабжена встроенным трехмерным циферблатом в виде земного шара, сообщается в пресс-релизе компании.

Компания Casio разработала концепцию глобальной синхронизации времени (Global Time Sync) для развития аналоговых часов в направлениях, отвечающих требованиям сегодняшнего глобального мира. В рамках концепции выпущены модели G-Shock и Oceanus с модулями GPS- и радио-синхронизации для получения спутниковых сигналов GPS и корректировки времени по радиовышкам, а также Edifice, подключающиеся к смартфону для отображения времени 300 городов мира.

Встроенный куполообразный трехмерный циферблат-глобус Edifice оригинально отображает мировое время. Детальное изображение планеты выполнено передовыми методами литья на Yamagata Casio Co., Ltd. — производственной базе компании Casio в Японии. Благодаря поляризованному напылению цвет циферблата меняется в зависимости от угла обзора.

Трехмерный циферблат-глобус функционирует сопряженно с указателем мирового времени у метки восемь часов и, подобно Земле, медленно совершает оборот за 24 часа. Изогнутая стрелка трехмерного циферблата не только указывает на часовой пояс текущего города. Когда она находится в верхней половине земного шара, это означает, что в часовом поясе сейчас ночь (с 18:00 до 6:00), а когда в нижней, то день (с 6:00 до 18:00). Таким образом, помимо точного времени, наглядно отображается и время суток.

Компания Casio разработала систему точного времени (Accurate Time System), которая расширяет возможности настройки часов EQB-600D при подключении к смартфону через специальное приложение CASIO Watch+. Система подключается к специальным интернет-серверам определения времени и, основываясь на данных о местоположении, получает информацию о точном времени в текущем часовом поясе и переходе на летнее время.

Casio Computer Co., Ltd. — японский производитель электронных устройств. Корпорация основана в апреле 1946 года в Токио. Наиболее известна как производитель калькуляторов, аудио оборудования, КПК, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов и наручных часов.

Фотография предоставлена компанией.