Линейку Edifice Casio пополнил новый хронограф с кожаным ремешком EQB-500L, сообщает компания.

Особенностью EQB-500L стало отображение даты и времени в разных часовых поясах. Эта функция стала возможной за счет системы точного времени (Accurate Time System), разработанной компанией Casio специально для «умных» часов серии EQB. Система расширяет возможности настройки часов при подключении к смартфону через специальное приложение Casio Watch+. Система подключается к специальным интернет-серверам определения времени и, основываясь на данных о местоположении, получает информацию о точном времени в текущем часовом поясе и переходе на летнее время.

Отображение времени в двух часовых поясах, наглядность даты и дня недели, функция секундомера, подсчет скорости движения – все это обеспечивает точность временного отсчета разнообразных активностей человека, которая, в свою очередь, отвечает общей концепции динамичности хронографов Edifice Casio.

Сохранив все «интеллектуальные» характеристики часов серии EQB – заряд от солнечной батареи, неоновую подсветку стрелок и индексов в темноте, функцию мирового времени, поиск телефона и многие другие, производитель привнес подчеркнуто строгий дизайн, достигнутый за счет минималистского оформления циферблата и ремешка из высококачественной натуральной кожи.

Casio Computer Co., Ltd. — японский производитель электронных устройств. Корпорация основана в апреле 1946 года в Токио. Наиболее известна как производитель калькуляторов, аудио оборудования, КПК, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов и наручных часов.

Фотография предоставлена компанией.