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Компания Choupette презентовала новую коллекцию верхней одежды
02.11.2017 13:20
Бренд Choupette выпустил коллекцию курток и пальто специально для русской зимы, сообщается в пресс-релизе компании.
При создании новой коллекции дизайнеры марки использовали авторские принты, металлизированные ткани, непромокаемые материалы, отстегивающиеся аксессуары из искусственного меха, цветочные аппликации и вышивки.
В линейке присутствует большой выбор парок, курток, полупальто и пуховиков, все модели которых могут быть дополнены утепленными полукомбинезонами.
Цветовая гамма варьируется от уже ставших классическими нежно-розовых, золотых и серебряных тонов до цветочных и анималистичных принтов в комплектах для девочек. Модели для мальчиков выдержаны в серых, синих и темно-зеленых оттенках. Все модели выполнены из высокотехнологичных, натуральных тканей.
Дополняют образы яркие шапки, шарфы, перчатки, варежки и другие аксессуары.
Марка Choupette производится в России. Компания специализируется на нарядной и повседневной одежде премиум-класса для детей от 0 до 8 лет, а также школьной форме для детей до 14 лет.
Фотографии предоставлены компанией.
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