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Компания Cristian Vung открыла третий бутик в Москве

03.02.2017  10:01

Новый магазин мужской одежды класса люкс Cristian Vung открылся в столичном «Гименее», сообщает пресс-служба торгового центра.

В бутике представлен широкий ассортимент предметов гардероба от итальянских и французских производителей: Belvest, Bilancioni, Colombo, Zimmerli, Borsalino, Fratelli Rossetti, A. Testoni, Luciano Barbera, Massimo Sforza, Artioli, SwaineAdeney Brigg, Ballantine, Herno, Malo, Scissor Scriptor и других брендов.

В магазине Cristian Vung можно приобрести пальто, костюмы, обувь, трикотаж, головные уборы и прочие аксессуары. Консультанты магазина представят полную информацию о производстве, качестве материалов, а также выступят личными стилистами клиента и создадут образ для деловой встречи или для отдыха.

Компания Cristian Vung работает на российском рынке одежды класса люкс с 1993 года. На данный момент имеет три бутика в Москве и один бутик в Сочи.

Фотографии предоставлены пресс-службой ТЦ «Гименей».

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