Праздничное открытие нового магазина в ТЦ «Колумбус» состоится 14 октября, сообщает компания.

Площадь нового магазина составляет 477 кв. м, а ассортимент товаров насчитывает более 60 000 наименований от российских и зарубежных поставщиков.

14 октября пространство магазина превратится в сказочную страну детства: с чудесами, веселыми розыгрышами и памятными подарками. Вместе с аниматорами ребята примут участие в шоу мыльных пузырей, научатся показывать фокусы, поучаствуют в конкурсах и получат призы. Художники-аквагримеры помогут малышам перевоплотиться в супергероев, принцесс и любимых персонажей мультфильмов.

«Дочки-Сыночки» — сеть супермаркетов товаров для детей от 0 до 16 лет. Более 160 магазинов компании открыты в 70 городах РФ. «Дочки-Сыночки» предлагает большой спектр продукции – свыше 60 000 наименований от более чем 700 поставщиков из России, Белоруссии, Польши, Китая, Турции, Испании, Франции, Италии и ряда других стран. В ассортименте: одежда, обувь, игрушки, питание и средства гигиены, кроватки, коляски, стульчики для кормления, электромобили.

Фотография предоставлена компанией.