20.01.2017 07:17

Компания «Эколайф» представила новую марку дизайнерского вязаного трикотажа Free Age Fashion, разработанную и произведённую в России – в Санкт-Петербурге.

«Символом марки стал волк – молодой, спортивный (на логотипе он изображён в одной из поз йоги) и уверенный в себе. Он олицетворяет те ценности, которые неоспоримы для современного молодого поколения – свобода личного пространства, активный образ жизни и чувство комфорта во всём», – заявили в компании.

Первая коллекция Free Age Fashion разработана для ранней весны и выполнена из смесовых пряжей на основе хлопка. Коллекция представлена двумя капсулами женского и мужского трикотажа.

Каждая модель джемпера, кардигана или платья выпускается для трёх ростов (женские модели – от 146 до 176 см, мужские – от 158 до 188 см). Такая система производства одежды была принята в СССР.

Фотография предоставлена компанией.