24.04.2017 16:32

В 2017 году обувная сеть «Эконика» празднует 25 лет с момента создания, сообщает пресс-служба организации.

Сеть «Эконика», работающая в России с 1992 года, отмечает 25-летие и подводит итоги. В прошлом году компания ребрендировала более 40 салонов, перезапустила премиальную линию обуви и создала несколько капсульных коллекций в различных коллаборациях. «Эконика» также стала официальным партнером показов сразу трех российских дизайнеров на Неделе моды в Москве. А в ноябре 2016 года компания анонсировала свое намерение работать на зарубежном рынке через интернет-площадки.

В минувшие выходные, с 21 по 23 апреля, в честь 25-летия сети, во всех салонах «Эконика» работали стилисты и бьюти-бары. Посетители могли получить у них консультации и сделать экспресс-макияж.

«Эконика» — крупнейшая в России обувная сеть, создающая коллекции обуви и аксессуаров для женщин. Насчитывает более 160 салонов по всей России и в Казахстане. Коллекции разрабатываются дизайнерами «Эконики» совместно с итальянскими и французскими партнерами. Все модели производятся за рубежом.