При создании новой весенне-летней коллекции дизайнеры «Эконики» вдохновлялись энергией четырех природных стихий – огня, воздуха, земли и воды, сообщается в пресс-релизе компании.

Цветовая палитра «Земли» включает всю гамму натуральных теплых оттенков: в основе бежевый, терракот, ириска, баклажан, коричневый и черный, которые дополняют яркие акценты солнечного желтого и травянисто – зеленого. Фактуры материалов – это прежде всего натуральная кожа, бархатистые велюры и металлики теплого оттенка золота. Сумки привлекают внимание своими нестандартными материалами из пробки и дерева. Интересный акцент – орнамент африканской племенной культуры в принтах и фурнитуре.

Цветовая палитра «Воды» представлена мягкими акварельными оттенками с плавными переходами от нежно лазурного и небесно-голубого, через интенсивный кобальт к глубокому синему. В этой теме дизайнеры используют прозрачные вставки и каблуки, фурнитуру в виде капель воды, а также волны на кантах и подошвах в различных моделях. Уникальный принт коллекции - «анемоны» - нарисован дизайнерами акварелью нежного, полупрозрачного оттенка в унисон коллекции. Дополняют тему клатчи-минадьеры из перламутрового пластика, напоминающего водную гладь.

«Воздух» стал вдохновением для марки Ekonika2. С появлением новых технологий и развитием digital индустрии дизайнеры интерпретировали стихию как digital air («цифровой воздух»). В коллекции представлены зеркально-полированные поверхности, которые выглядят современно и футуристично. Акцент на удобные спортивные модели, утолщенные подошвы с разноцветными слоями и клапаны с застежками-велкро. Дополняют модели вместительные рюкзаки и геометрические сумки с новой текстильной отделкой в виде сетки. Изюминкой коллекции Ekonika2 стала теперь уже винтажная геометрия - принт в виде настроечной телевизионной панели.

Цветовая гамма «Огня» основана на ярких акцентах караллово-красного цвета и мерцающего глиттера. Акцентами темы стали металлические детали, объемные круглые каблуки, мягкие банты и драпировки из кожи, а также эксклюзивный принт с перьями.

Женственность и природная внешняя красота – источник вдохновения премиальной линии Alla Pugachova. Нежные перламутровые оттенки бежевого, голубого и насыщенного кораллового, смотрятся актуально для обуви, выполненной из натуральной кожи, бархата и велюра. Интересные акценты в виде звезд, солнца и луны, силуэтов редких птиц, колибри и фламинго, в принтах и фурнитуре. А также — нашивки, в виде ювелирных украшений, с использованием металлической крученой нити, в которых читается заглавная буква премиальной линии Alla Pugachova.

В новой коллекции дизайнеры совместили элегантную классику, с привычными для бренда лодочками, босоножками и актуальными, вот уже несколько сезонов, ботильонами с открытым носом, а также, ставшие уже привычными для любителей бренда — лоферами. Женственные сумки и вместительные рюкзаки поддерживают цветовую гамму и необычные детали коллекции.

В новом сезоне в премиальной линии Alla Pugachova представлены эксклюзивные модели обуви и аксессуаров, разработанные дизайнером Аленой Ахмадуллиной специально для бренда «Эконика». Вдохновением этой модельной линии стали цветы — символ женственности и романтизма. Компания «Эконика» смогла воплотить в жизнь уникальное дизайнерское решение и создать для линии каблуки, выполненные в стиле декоративного 3D в виде объемного цветочного мотива. Спокойные матовые и яркие серебряные покрытия по-разному показывают новую, совершенно необычную для марки архитектуру формы каблука. Фоном для декора выступает сдержанно-благородная цветовая гамма: модные в сезоне весна-лето 2017 пудрово-бежевый, темно-синий и насыщенный зеленый с добавлением свежих цветовых акцентов яблока и горчицы. Их дополняют платки из натурального шелка с авторским принтом от бренда Alena Akhmadullina.

Коллекция доступна в фирменных салонах «Эконика» и в интернет-магазине сети с февраля 2017 года.

«Эконика» — крупнейшая в России обувная сеть, создающая коллекции обуви и аксессуаров для женщин. На рынке с 1992 года. Насчитывает более 160 салонов по всей России и в Казахстане. Коллекции разрабатываются дизайнерами «Эконики» совместно с итальянскими и французскими партнерами. Все модели производятся за рубежом.

Фотографии предоставлены компанией.