Эвелина Хромченко и «Эконика» презентовали новогоднюю линию обуви и аксессуаров, выпущенную в рамках новой капсульной коллекции, сообщается в пресс-релизе компании.

В новогодней части коллекции, исполненной в велюре и бархате черного цвета, представлены остроносые туфли на высоте 10,5 см, ботильоны, балетки с фирменными бантами из черной сутажной ленты и босоножки на платформе и устойчивом каблуке.

В этот раз помимо новых оттенков глиттера в коллекции представлены модели из итальянской кожи с оттенком состаренного золота и серебра – визитные карточки русского стиля в международной моде.

Клатчи-минодьеры с фирменной застежкой в виде очков будут представлены во всех цветах новогодней капсулы и у них, также как у новогодних клатчей-конвертов, появится актуальное дополнение в виде брелока– шелковой кисти.

В новогодней линии также появится звездная капсула: босоножки, туфли, сникерсы и сумки в ней будут украшены вышитыми из серебряной крученой нити звездами и кометами. Звездное небо – это очередная тема рисунков Эвелины на полях сценариев. Помимо звезд и принта в коллекции будет представлен еще один раппорт, отрисованный Эвелиной вручную: туфельки. Он украсит еще одну новинку коллекции – шелковые платки-каре.

«Эконика» — крупнейшая в России обувная сеть, создающая коллекции обуви и аксессуаров для женщин. Коллекции разрабатываются дизайнерами «Эконики» совместно с итальянскими и французскими партнерами. Все модели производятся за рубежом.

Фотографии предоставлены компанией.