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Компания «Элегант Леди» из Рассказово отметила 20-летие

14.03.2017  23:05

Рассказовское швейное предприятие «Элегант Леди» отпраздновало 20-летний юбилей, сообщает информационный городской портал.

Компания «Элегант Леди» из Рассказово занимается производством женской одежды с 1997 года. В этом году предприятие отметило 20-летие. На торжественном мероприятии присутствовали все сотрудники организации, а также председатель городского Совета народных депутатов Сергей Свистунов и депутат Тамбовской областной Думы Нина Косачева. Подарки и грамоты получили работники, трудящиеся в компании с момента основания.

«Элегант Леди» специализируется на производстве одежды из импортного трикотажа. Материалы заказывают на Ближнем Востоке, в Канаде, Германии, Италии и Франции. В ассортимент предприятия, помимо платьев, туник, костюмов, комплектов, входит также белье, сорочки и пижамы.

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