17.03.2017 22:10

В Сосновом Бору Ленобласти может появиться ателье для индивидуального пошива от компании «Элком», пишет «Маяк».

Компания «Элком» из Соснового Бора, производящая детскую трикотажную одежду, обратилась в администрацию города с просьбой выставить на торги участок земли под ателье. Организация планирует построить на нем предприятие по индивидуальному пошиву для нужд граждан. Площадь производства составит 1,2 тыс. кв. метров.

«Жители города получат возможность заказывать качественную российскую одежду. Горожане смогут делать индивидуальные заказы на вещи, текстиль, предметы интерьера», — уточняют в компании.

По предварительным оценкам, на предприятии будут работать от 45 до 72 человек. Материалы для производства привезут из Иваново.

На очередном заседании межведомственной градостроительной комиссии участники проголосовали за удовлетворение просьбы «Элком». Таким образом, ателье может быть построено уже в 2018 году.