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Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2017 пройдет в Алма-Ате с 12 по 14 марта Рейтинг@Mail.ru

Компания «Фарадей» представила продукцию на выставке в Иране

02.03.2017  23:13

На выставке полицейского оборудования в Иране продемонстрировали обувь «Фарадей», сообщает пресс-служба компании.

Компания «Фарадей» осваивает новые площадки для продвижения своей продукции. Так, в октябре 2016 года, организация приняла участие в международной выставке International Exhibition of Police Equipment, Security and Safety (IPAS). Она проходила в столице Ирана – Тегеране. В рамках данного мероприятия демонстрируется полицейское оборудование и экипировка производителей различных стран.



Обувная компания «Фарадей», специализирующаяся на производстве военной, защитной обуви и моделей для активного отдыха, существует на российском рынке 18 лет. Фабрики расположены в Тверской и Тамбовской областях. Общий штат сотрудников на предприятиях составляет более 1000 человек. В год выпускается до пяти млн пар обуви.

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