Новый магазин сети Finn Flare открылся 26 мая в торговом центре «Капитолий» на Проспекте Вернадского, сообщает компания.

Finn Flare — сеть магазинов одежды и аксессуаров для женщин и мужчин в ценовом сегменте «средний плюс». Собственная розничная сеть Finn Flare насчитывает более 111 магазинов в России и Казахстане и более 63 франчайзинговых магазинов.

Фотография предоставлена компанией.