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Компания Finn Flare открыла новый магазин в Москве
29.05.2017 17:27
Новый магазин сети Finn Flare открылся 26 мая в торговом центре «Капитолий» на Проспекте Вернадского, сообщает компания.
Finn Flare — сеть магазинов одежды и аксессуаров для женщин и мужчин в ценовом сегменте «средний плюс». Собственная розничная сеть Finn Flare насчитывает более 111 магазинов в России и Казахстане и более 63 франчайзинговых магазинов.
Фотография предоставлена компанией.
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