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Компания Finn Flare открыла новый магазин в Москве

29.05.2017  17:27

Новый магазин сети Finn Flare открылся 26 мая в торговом центре «Капитолий» на Проспекте Вернадского, сообщает компания.

Finn Flare — сеть магазинов одежды и аксессуаров для женщин и мужчин в ценовом сегменте «средний плюс». Собственная розничная сеть Finn Flare насчитывает более 111 магазинов в России и Казахстане и более 63 франчайзинговых магазинов.

Фотография предоставлена компанией.

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