В торгово-развлекательных комплексах Fort Group планируются открытия новых магазинов, сообщается в пресс-релизе компании.

На август 2017 года в торгово-развлекательных комплексах Fort Group запланировано сразу два крупных открытия: в середине месяца в ТРК «Пять озер» будет открыт супермаркет DNS, а в ТРК «Родео Драйв» - «Буквоед». Также откроются Jeans Symphony, Mothercare, Acoola, Askona, Serginnetti и магазины других популярных брендов.

Лидером месяца станет ТРК «Пять озер» (Долгоозерная улица, 14к2), в котором новые операторы займут порядка 1000 кв.м. В цокольном этаже на площади более 800 кв.м разместится супермаркет сети цифровой и бытовой техники DNS. Торговые галереи дополнят отделы Gipfel (около 30 кв.м) – одного из известнейших производителей высококачественной и экологически безопасной посуды и популярной ювелирной сети Sunlight (более 70 кв.м).

На площади более 400 кв.м одного из ведущих торгово-развлекательных комплексов севера Петербурга – «Родео Драйв» (просп. Культуры, 1) расположится книжный супермаркет «Буквоед» А в мультибрендовом корнере Best of Korea уже можно приобрести качественную корейскую косметику.

С начала месяца в ТРК «Сити Молл» (Коломяжский пр., 17к1) работает Jeans Symphony, на площади более 260 кв.м представивший стильную одежду от известных брендов. К середине месяца распахнет свои двери магазин обуви Inspait (136 кв.м), а накануне сентября откроется Mothercare, где на площади 360 кв.м собран широкий ассортимент товаров для будущих мам и детей от 0 до 10 лет.

В ТРК «Лондон Молл» (улица Коллонтай, 3) в августе начнут работу магазины косметики из Израиля и Кореи - Cream.Shop (около 30 кв.м), «Бронницкий ювелир» (порядка 85 кв.м), а также «Аптека 36.6» (около 50 кв.м).

Для жителей юго-восточной части Санкт-Петербурга станет приятным сюрпризом открытие в ТРК «Южный полюс» (ул. Пражская, д.48/50) магазинов лидера индустрии товаров для сна России – Askona (134 кв.м), женской одежды Serginnetti (126 кв.м) и кожгалантерии First Fabric (116 кв.м).

В уголке модной Франции на юге города – комплексе «Французский бульвар» (бульвар Новаторов, 11к2) появится фирменный отдел одежды и аксессуаров для детей Acoola (более 130 кв.м).

Фудкорт ТРК «Европолис» (Полюстровский пр., 84А) порадует гурманов двумя новыми операторами – пиццерией «Додо пицца» и кафе домашней и здоровой «Все вместе».

А в ТРК «Порт Находка» (ул. Тепловозная д. 31) уже работает остров мужских подарков и сувениров «Подарок мужчине».

Компания Fort Group – один из лидеров рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга. Сегодня в портфеле Fort Group – 10 объектов торговой недвижимости общей площадью более полумиллиона кв м, элитный жилой дом, бизнес-центр класса А.

Фотография предоставлена компанией.