В октябре торгово-развлекательные комплексы Fort Group усилят торговые галереи и фудкорты, сообщает компания.

3-летний юбилей ТРК «Европолис» (Полюстровский пр., 84А) встречает с заполняемостью 100%. В октябре торговую галерею первого этажа усилят сразу два популярных бренда - Guess и LUSH. Guess на площади 350 кв. м. представит не только новинки мужской и женской коллекций, но и ставшие легендой и лицом бренда джинсы. Законодатель натуральной косметики ручной работы LUSH разместится в центральном атриуме первого этажа. 28 октября в честь 3-летия ТРК «Европолис» состоится праздничная вечеринка Fashion Halloween.

ТРК «5 озер» (ул. Долгоозерная д. 14) радует сразу тремя знаковыми открытиями: на первом этаже теперь можно найти магазин мужской атрибутики «Солдат удачи», а на втором этаже появятся спортивный магазин для всей семьи – «Спортмастер» и магазин белья Corsete. Новый «Спортмастер» станет одним из крупнейших в районе магазином качественных товаров для спорта и активного отдыха.

В октябре в ТРК «Южный Полюс» (ул. Пражская, 48/50) откроется обновленныйресторанный дворик с любимыми кафе, бистро и ресторанами – McDonalds, KFC, Carl’sJr, «Теремок» и др.

«В ноябре 2016 года мы завершили первую стадию реновации ТРК «Южный Полюс», в процессе которой была полностью изменена центральная входная группа, архитектурные решения комплекса, увеличены не только форматы существующих магазинов, но и привлечены новые операторы – комментирует Дарья Сизых, заместитель коммерческого директора Fort Group. - В этом году мы продолжили работу по объекту в части обновления фудкорта и формированию развлекательной зоны площадью более 4,5 тысяч кв. метров, что крайне востребовано у посетителей комплекса. Уже в конце года планируется открытие шестизального кинотеатра, а обновленный фудкорт станет более комфортным и современным».

6 октября в ТРК «Академ-Парк» (Гражданский пр., 41Б) открылся островной оператор Raganella Princess- эксклюзивной бижутерии, аксессуаров и кожгалантерии ручной работы.

ТРК «Родео Драйв» (пр. Культуры, 1) в октябре порадует посетителей островком сладостей и вкусностей - «Другие сладости».

На втором этаже fashion галереи ТРК «Порт Находка» (ул. Тепловозная, 31)в новом уникальном формате откроется Jenavi - при определенном ракурсе магазин по форме напомнит волшебный кристалл. Также осенью в цокольном этаже начнет работу ортопедический магазин «Тривес».

Компания Fort Group – один из лидеров рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга. Сегодня в портфеле Fort Group – 10 объектов торговой недвижимости общей площадью более полумиллиона кв м, элитный жилой дом, бизнес-центр класса А.

Фотография предоставлена компанией.