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Компания Frame Moscow презентовала коллекцию зонтов Pasotti
26.04.2017 00:20
В мультибрендовых бутиках Frame Moscow представлена новая коллекция зонтов итальянского бренда Pasotti, сообщает компания.
Pasotti – семейная итальянская компания, отпраздновавшая в прошлом году свое 60-летие. Основательница бренда Эрнеста Пасотти изначально делала зонты в своей комнате, после чего продавала их жителям своего городка; вскоре к делу подключился муж, а затем - и вся семья. Сейчас масштабы производства, в котором задействованы 15 работников, строго ограничены: так, например, в год выпускается не более 40 000 зонтов. Несмотря на это, бренд, базирующийся в пригороде Мантуи, продолжает активно развиваться и сейчас представлен в 75 странах мира.
Зонты и трости Pasotti – результат ручного труда опытных мастеров; единственный этап, доверенный технике, – строчка ткани. Такой подход, а также любовь к своему делу позволили Pasotti стать крупнейшим производителем зонтов ручной работы в Италии. Отличительная черта тростей и зонтов Pasotti – набалдашники и ручки, от классических из гладкого дерева до резных, например, в форме головы дикого зверя, инкрустированной кристаллами Swarovski.
Фотография предоставлена компанией.
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