Новости
НачалоНовостиКомпания Frame Moscow презентовала новую коллекцию сорочек Marol
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
16-19 февраля 2017 года пройдет выставка «Мужчина и женщина» в Челябинске Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2017 пройдет в Алма-Ате с 12 по 14 марта Рейтинг@Mail.ru

Компания Frame Moscow презентовала новую коллекцию сорочек Marol

24.01.2017  19:08

В мультибрендовых бутиках Frame Moscow представлена новая коллекция сорочек итальянского бренда Marol, сообщает компания.

Фабрика Marol – это 25 итальянок, каждая из которых вручную создает определенную деталь сорочки, будь то выкройка лекал, обшивка петель или даже вырезание пуговиц из перламутровой раковины. Особый штрих - вышивка инициалов: за рекордное время – ровно одну минуту - без помощи трафаретов и заготовок мастерица придает отличительную особенность рубашке.

Компания Frame Moscow более десяти лет является одним из ведущих ритейлеров мужской одежды и аксессуаров класса «люкс» из Италии на российском рынке. Компания не только обладает эксклюзивными правами на дистрибуцию итальянского бренда Atelier Portofino, но и объединяет в себе такие марки одежды и аксессуаров, как: Barrett, Moorer, Marol, Serapian, Tateossian и многие другие. В состав Frame Moscow также входят монобрендовые бутики Barrett и Jacob Cohen. Помимо этого Frame Moscow предоставляет для своих клиентов услугу индивидуального пошива.

Фотография предоставлена компанией.

Просмотров: 55
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1230 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте