В мультибрендовых бутиках Frame Moscow представлена новая коллекция сорочек итальянского бренда Marol, сообщает компания.

Фабрика Marol – это 25 итальянок, каждая из которых вручную создает определенную деталь сорочки, будь то выкройка лекал, обшивка петель или даже вырезание пуговиц из перламутровой раковины. Особый штрих - вышивка инициалов: за рекордное время – ровно одну минуту - без помощи трафаретов и заготовок мастерица придает отличительную особенность рубашке.

Компания Frame Moscow более десяти лет является одним из ведущих ритейлеров мужской одежды и аксессуаров класса «люкс» из Италии на российском рынке. Компания не только обладает эксклюзивными правами на дистрибуцию итальянского бренда Atelier Portofino, но и объединяет в себе такие марки одежды и аксессуаров, как: Barrett, Moorer, Marol, Serapian, Tateossian и многие другие. В состав Frame Moscow также входят монобрендовые бутики Barrett и Jacob Cohen. Помимо этого Frame Moscow предоставляет для своих клиентов услугу индивидуального пошива.

Фотография предоставлена компанией.