В преддверии недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia бренд «Ласка» от Henkel запустил всероссийский конкурс на лучший модный образ, сообщает компания.

В рамках конкурса «Очаруй Российскую неделю моды», стартовавшего 20 февраля, каждый желающий может загрузить фото своего образа на сайт www.laska-podium.ru, набрать нужное количество голосов или быть отобранным экспертным жюри, и выиграть 1 из 30 призов. Лучший образ будет награжден поездкой в Москву и 2-х дневным проживанием в отеле класса люкс, а также шоппингом со стилистом и приглашением на показ Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Образы, вошедшие в топ-15 по итогам онлайн-голосования или отобранные экспертным советом жюри, будут также удостоены модного приза.

Напоминаем, очередной сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет с 12 по 17 марта 2017 года в Московском ЦВЗ «Манеж».

Компания Henkel представляет на мировом рынке бренды и технологии в трех основных направлениях — Laundry & Home Care, Beauty Care и Adhesive Technologies. Основанная в 1876 году, компания Henkel занимает сильные позиции в мире, как в потребительском, так и в промышленном секторе благодаря таким брендам как Persil, Schwarzkopf и Loctite. В компании Henkel работает около 50 тыс. сотрудников. Объем продаж компании за 2015 финансовый год составил 18,1 млрд евро, в то время, как скорректированная операционная прибыль за этот период составила 2,9 млрд евро. Привилегированные акции компании торгуются на фондовой бирже DAX.