03.02.2017 22:47

Российская «дочка» H&M «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» перешла во владение шведской головной компании, сообщает агентство RNS.

Компания H&M приобрела 99% российской дочерней организации «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц». Ранее она принадлежала также дочерней фирме шведской марки Hennes & Mauritz International B.V., расположенной в Нидердандах.

Шведская компания H&M основана в 1947 году, штаб-квартира находится в Стокгольме. На рынке компания развивает бренды H&M, H&M Home, COS, Weekday, Cheap Monday, Monki, & Other Stories. По состоянию на 31 августа 2016 года у H & M было 4135 магазинов.