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Компания H&M выкупила 99% в «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц»

03.02.2017  22:47

Российская «дочка» H&M «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» перешла во владение шведской головной компании, сообщает агентство RNS.

Компания H&M приобрела 99% российской дочерней организации «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц». Ранее она принадлежала также дочерней фирме шведской марки Hennes & Mauritz International B.V., расположенной в Нидердандах.

Шведская компания H&M основана в 1947 году, штаб-квартира находится в Стокгольме. На рынке компания развивает бренды H&M, H&M Home, COS, Weekday, Cheap Monday, Monki, & Other Stories. По состоянию на 31 августа 2016 года у H & M было 4135 магазинов.

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