Новости
НачалоНовостиКомпания Incanto выпустила новую капсульную коллекцию Very Sexy
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
На Патриарших прудах откроется pop up store бренда Norsoyan в поддержку лечения дизайнера Людмилы Норсоян 3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

Компания Incanto выпустила новую капсульную коллекцию Very Sexy

25.04.2017  00:34

Коллекция Very Sexy by Incanto объединила три линии – Back to the 50’s, Black and white symphony и Lingerie style, сообщается в пресс-релизе компании.

Линию Back to the 50’s представляют кюлоты с легким моделирующим эффектом и бра с мягкой чашкой, декорированные жемчугом, новинка – хай-нек бра без чашек.

При создании моделей Black and white symphony дизайнеры использовали полупрозрачную сетку в союзе с кружевными элементами.

В эксклюзивную линию Lingerie style вошли: бюстье, юбка-карандаш, платье и леггинсы из плотного моделирующего материала.

Incanto Fashion Group — компания, работающая в сфере производства белья, чулочно-носочных изделий и домашней одежды. Головной офис марки находится в Италии. Модную одежду, белье и аксессуары от Incanto сегодня можно приобрести в фирменных бутиках более чем в 80 городах Европы.

Фотография предоставлена компанией.

Просмотров: 60
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1289 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте