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Компания Incanto выпустила новую капсульную коллекцию Very Sexy
25.04.2017 00:34
Коллекция Very Sexy by Incanto объединила три линии – Back to the 50’s, Black and white symphony и Lingerie style, сообщается в пресс-релизе компании.
Линию Back to the 50’s представляют кюлоты с легким моделирующим эффектом и бра с мягкой чашкой, декорированные жемчугом, новинка – хай-нек бра без чашек.
При создании моделей Black and white symphony дизайнеры использовали полупрозрачную сетку в союзе с кружевными элементами.
В эксклюзивную линию Lingerie style вошли: бюстье, юбка-карандаш, платье и леггинсы из плотного моделирующего материала.
Incanto Fashion Group — компания, работающая в сфере производства белья, чулочно-носочных изделий и домашней одежды. Головной офис марки находится в Италии. Модную одежду, белье и аксессуары от Incanto сегодня можно приобрести в фирменных бутиках более чем в 80 городах Европы.
Фотография предоставлена компанией.
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