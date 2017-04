Коллекция Very Sexy by Incanto объединила три линии – Back to the 50’s, Black and white symphony и Lingerie style, сообщается в пресс-релизе компании.

Линию Back to the 50’s представляют кюлоты с легким моделирующим эффектом и бра с мягкой чашкой, декорированные жемчугом, новинка – хай-нек бра без чашек.

При создании моделей Black and white symphony дизайнеры использовали полупрозрачную сетку в союзе с кружевными элементами.

В эксклюзивную линию Lingerie style вошли: бюстье, юбка-карандаш, платье и леггинсы из плотного моделирующего материала.

Incanto Fashion Group — компания, работающая в сфере производства белья, чулочно-носочных изделий и домашней одежды. Головной офис марки находится в Италии. Модную одежду, белье и аксессуары от Incanto сегодня можно приобрести в фирменных бутиках более чем в 80 городах Европы.

Фотография предоставлена компанией.