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Компания «Интерцентр Люкс» отметила 25-летний юбилей
01.11.2017 17:49
Компания «Интерцентр Люкс» 27 октября отметила свое 25-летие, сообщают «Новости Приднестровья».
Предприятие, основанное в 1992 году как небольшая швейная фирма, выпускающая всего 300 единиц продукции в год, сейчас включает в себя: две швейные фабрики, одну трикотажную, торговые сети фирменных магазинов «Люкс» и модных салонов «Влад».
«Когда выезжаешь за пределы Приднестровья, частенько видишь лейблы Madzerini, Bosco, Moncler. И отрадно понимать, что именно в Тирасполе вашими руками эти бренды получают свою жизнь», — заявил в поздравительной речи глава госадминистрации Тирасполя Олег Довгопол.
На данный момент компания
включает в себя также агропромышленное
производство и животноводческий
комплекс. Всего в фирме трудится около
одной тысячи человек. В честь праздника
компания «Интерцентр
Люкс» была награждена орденом «Трудовая
слава», а ее руководитель — орденом «За
заслуги» I степени. Лучшие сотрудники
были отмечены памятными золотыми
медалями «За преданность идеалам
фирмы».
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