01.11.2017 17:49

Компания «Интерцентр Люкс» 27 октября отметила свое 25-летие, сообщают «Новости Приднестровья».

Предприятие, основанное в 1992 году как небольшая швейная фирма, выпускающая всего 300 единиц продукции в год, сейчас включает в себя: две швейные фабрики, одну трикотажную, торговые сети фирменных магазинов «Люкс» и модных салонов «Влад».

«Когда выезжаешь за пределы Приднестровья, частенько видишь лейблы Madzerini, Bosco, Moncler. И отрадно понимать, что именно в Тирасполе вашими руками эти бренды получают свою жизнь», — заявил в поздравительной речи глава госадминистрации Тирасполя Олег Довгопол.

На данный момент компания включает в себя также агропромышленное производство и животноводческий комплекс. Всего в фирме трудится около одной тысячи человек. В честь праздника компания «Интерцентр Люкс» была награждена орденом «Трудовая слава», а ее руководитель — орденом «За заслуги» I степени. Лучшие сотрудники были отмечены памятными золотыми медалями «За преданность идеалам фирмы».



