Открыли fashion показ сети салонов «Кенгуру» в Гостином дворе Александра Хомицкая, Артем и Яна Аршавины, сообщается в пост-релизе компании.

В коллекциях были представлены костюмы, брюки и джинсы, пиджаки и свитшоты для мальчиков от Gucci, Dolce&Gabbana, John Richmond, Marcelo Burlon. Девочки выходили на подиум в женственных платьях Monnalisa, Elizabetta Franchi, David Charles и в нарядных юбках, куртах и комплектах TwinSet, MSGM, Givenchy, Pinko, №21 и других мировых брендов.

Сеть салонов «Кенгуру» существует уже более 20 лет. В ассортименте салонов и интернет-магазина «Кенгуру» представлено более 100 брендов детской одежды и обуви. Среди коллекций детской одежды в «Кенгуру» такие культовые имена и бренды с вековой историей как Dior, Burberry, Gucci, Armani, Dolce&Gabbana, Moncler. Детская одежда модных брендов доступна для заказа через интернет-магазин с возможностью примерки в Москве, а также для отправки в любой регион России. Помимо первых линий детской одежды от известных модных домов, в «Кенгуру» всегда можно купить и более демократичные детские коллекции от Monnalisa, GF Ferre, Ferrari, John Galliano, Diesel, Molo, скандинавских брендов.

Фотографии предоставлены компанией.