Сеть салонов «Кенгуру» представила лукбук детских коллекций сезона SS'17.

В съемках лукбука приняли участие: младший сын актрисы Марии Кожевниковой – Ваня, сын фитнес-мамы Виктории Демидовой – Никита, а также София Разуваева – юная модель, не сходящая со страниц глянцевых журналов, и Кристина – дочка fashion-фотографа Ольги Крыловой.

Сеть салонов «Кенгуру» существует уже более 20 лет. В ассортименте салонов и интернет-магазина «Кенгуру» представлено более 100 брендов детской одежды и обуви. Среди коллекций детской одежды в «Кенгуру» такие культовые имена и бренды с вековой историей как Dior, Burberry, Gucci, Armani, Dolce&Gabbana, Moncler. Детская одежда модных брендов доступна для заказа через интернет-магазин с возможностью примерки в Москве, а также для отправки в любой регион России. Помимо первых линий детской одежды от известных модных домов, в «Кенгуру» всегда можно купить и более демократичные детские коллекции от Monnalisa, GF Ferre, Ferrari, John Galliano, Diesel, Molo, скандинавских брендов.

Фотографии предоставлены компанией.