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Компания «Кенгуру» открыла обновленный салон на Ленинском проспекте

26.07.2017  12:03

Магазин «Кенгуру» на Ленинском проспекте-74 вновь открыл свои двери после обновления для будущих мам и детей, сообщает компания.

В салоне представлены коллекции нарядов для будущих и настоящих мам от европейских брендов, а также для юных модников от 0 до 16 лет, коляски, кроватки, игрушки и аксессуары.

Сеть салонов «Кенгуру» существует уже более 20 лет. В ассортименте салонов и интернет-магазина «Кенгуру» представлено более 100 брендов детской одежды и обуви. Среди коллекций детской одежды в «Кенгуру» такие культовые имена и бренды с вековой историей как Dior, Burberry, Gucci, Armani, Dolce&Gabbana, Moncler. Детская одежда модных брендов доступна для заказа через интернет-магазин с возможностью примерки в Москве, а также для отправки в любой регион России. Помимо первых линий детской одежды от известных модных домов, в «Кенгуру» всегда можно купить и более демократичные детские коллекции от Monnalisa, GF Ferre, Ferrari, John Galliano, Diesel, Molo, скандинавских брендов.

Фотография предоставлена компанией.

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