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Компания «Колибри» открыла шесть швейных цехов в районах Башкирии

09.01.2017  07:34

В рамках среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья и соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Башкирия и компании «Колибри» на сегодняшний день в регионе открыто шесть швейных цехов в Абзелиловском, Баймакском и Зилаирском районах.

Так, по данным портала ufa.bezformata, на днях после реконструкции в Абзелиловском районе состоялось открытие нового швейного предприятия. Оно разместилось в здании бывшей участковой больницы. Затраты инвестора составили более 10 млн рублей. Сейчас на производстве трудятся почти 40 человек, в перспективе 60 штатных рабочих мест.

Как, в частности, рассказала директор компании Линара Загитова, «мы берём людей и специалистов и тех, кто не имеет опыта швейного производства. В течение двух месяцев обучаем их, они получают азы швейного мастерства. Потом в процессе работы усовершенствуют свои знания».

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