20.03.2017 23:59

В рамках ярмарки «Текстильлегпром 2017» дипломом отмечена компания «Комитекс», сообщает пресс-служба компании.

Компания «Комитекс» из Сыктывкара приняла участие в 48 федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром 2017» в Москве. Мероприятие проходило с 14 по 17 февраля на ВДНХ.

В рамках ярмарки компания награждена дипломом «За активное развитие рынка технического текстиля, нетканых материалов, защитной одежды и сырьевых ресурсов».

«Комитекс» — российский производитель нетканых материалов и синтетических волокон. Компания расположена в Сыктывкаре. «Комитекс» имеет несколько представительств в различных регионах России: «Комитекс сервис» (г. Москва), «КомитексСПб» (г. Санкт-Петербург), «Комитекс-Авто» (г. Тольятти), филиал «Комитекс-Киров» (г. Киров), «Комитекс трейдинг» (г. Сыктывкар), «Комитекс Лин» (г. Сыктывкар) и другие.

Компания является членом Европейской ассоциации производителей предметов гигиены и нетканых материалов (EDANA), Ассоциации изготовителей нетканых материалов (АСИНЕМ).