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Компания «Комитекс» получила новый сертификат соответствия

04.08.2017  00:01

Сертификат соответствия ISO/TS 16949:2009 подтвердило предприятие «Комитекс», сообщает пресс-служба компании.

Компания «Комитекс», занимающаяся производством нетканых материалов подтвердила соответствие мировым стандартам качества. Предприятие получило сертификат соответствия ISO/TS 16949:2009.Он относится к категории системы менеджмента качества.

Информация об этом появилась на сайте фабрики 28 июля.

«Комитекс» — российский производитель нетканых материалов и синтетических волокон. Компания расположена в Сыктывкаре. «Комитекс» имеет несколько представительств в различных регионах России: «Комитекс сервис» (г. Москва), «КомитексСПб» (г. Санкт-Петербург), «Комитекс-Авто» (г. Тольятти), филиал «Комитекс-Киров» (г. Киров), «Комитекс трейдинг» (г. Сыктывкар), «Комитекс Лин» (г. Сыктывкар) и другие.

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