21.03.2017 00:19

Гран-при конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2016» в номинации «Лучший проект по импортозамещению» получила компания «КуйбышевАзот», сообщает пресс-служба компании.

На съезде организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» 16 марта награду конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2016» получил генеральный директор компании «КуйбышевАзот» Александр Герасименко. Предприятие заслужило гран-при в номинации «Лучший проект по импортозамещению».

Высокой оценки жюри удостоилась «Программа по увеличению переработки капролактама и развитие потребления производных продуктов на территории России», которая реализуется на предприятии «КуйбышевАзот» с 2003 года. Реализация этого проекта создает условия для развития ряда отраслей отечественной промышленности: производства автокомпонентов, шинной, текстильной и легкой промышленности и др.

«Гран-при Всероссийского конкурса РСПП – это оценка многолетней работы нашего предприятия, его многотысячного коллектива, наших коллег и партнеров по программам импортозамещения», - отметил Александр Герасименко.

«КуйбышевАзот» является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности. Предприятие расположено в городе Тольятти Самарской области. Компания осуществляет свою деятельность по двум основным направлениям:

- капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, высокопрочные технические и текстильные нити, кордная ткань, инженерные пластики);

- аммиак и азотные удобрения.