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Компания «КуйбышевАзот» стала публичным акционерным обществом

14.12.2016  00:21

Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот» сменило наименование на публичное акционерное общество, сообщает пресс-служба компании.

Компания «КуйбышевАзот» изменила наименование. С 25 ноября в Едином государственном реестре юридических лиц организация обозначена следующим образом:

- полное наименование на русском языке — публичное акционерное общество «КуйбышевАзот»; на английском языке — Public Joint Stock Company KuibyshevAzot.

- сокращенное наименование на русском языке — ПАО «КуйбышевАзот»; на английском языке — PJSC KuibyshevAzot.

«КуйбышевАзот» является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности. Предприятие расположено в городе Тольятти Самарской области. Компания осуществляет свою деятельность по двум основным направлениям:

- капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, высокопрочные технические и текстильные нити, кордная ткань, инженерные пластики);

- аммиак и азотные удобрения.

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