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Компания «КуйбышевАзот» увеличила объемы производства на 7,6% в 2016 году
11.02.2017 01:12
Предприятие «КуйбышевАзот» сохранило показатели выручки на уровне 2015 года за счет роста производства, сообщает пресс-служба организации.
Выручка от продаж компании «КуйбышевАзот» по итогам года составила 37,9 млрд руб., чистая прибыль - 4,1 млрд руб. Эти показатели сравнимы с результатами 2015 года, что было достигнуто за счет увеличения объемов производства на 7,6%.
Объем производства основных видов продукции составил:
- капролактам – 197 тыс. тонн (111,7%);
- полиамид - 6 – 143,3 тыс. тонн (105,9%);
- технические и кордные нити – 12,6 тыс. тонн (93,1%);
- ткань кордная – 3,2 тыс. тонн (68,9%);
- ткань кордная пропитанная – 10,9 млн. п.м.(108,4%)
В соответствии со стратегической программой компании по импортозамещению в 2016 году велась реконструкция дочерних предприятий по производству технических и текстильных нитей, кордных тканей в Курске («Курскхимволокно») и текстильных тканей - в Балашове («Балтекс»). Осваивались новые мощности завода инженерных пластиков в Китае.
Всего на развитие компании было направлено 10,3 млрд. руб.
Реализация указанных проектов позволит обеспечить стабильную загрузку основного производства в Тольятти.
«КуйбышевАзот» является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности. Предприятие расположено в городе Тольятти Самарской области. Компания осуществляет свою деятельность по двум основным направлениям:
- капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, высокопрочные технические и текстильные нити, кордная ткань, инженерные пластики);
- аммиак и азотные удобрения.
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