Магазин LC Waikiki, открывшийся в петербургском «Охта Молле», стал одним из крупнейших магазинов марки в России, сообщает пресс-служба концерна SRV.

Магазин занял более 1,5 тысяч кв. м fashion-галереи первого этажа ТРЦ «Охта Молл».

В «Охта Молле» будет представлен полный ассортимент бренда для мужчин, женщин и детей, от новорожденных до подростков, в том числе большой выбор верхней одежды.

В настоящее время в России под брендом LC Waikiki работает 24 магазина, семь из них были открыты в течение года. До открытия в «Охта Молле» в Петербурге сеть была представлена одним магазином, но у бренда есть планы по активному расширению своего присутствия в Москве, Петербурге и регионах.

Ольга Ушакова, региональный менеджер компании LC Waikiki: «Площадка для открытия новых магазинов бренда должна быть современной, отвечать европейским стандартам, начиная от ширины коридоров в молле и системы пожаротушения и заканчивая составом арендаторов и их распределением по этажам. «Охта Молл» — современный ТРЦ, расположенный в перспективном месте, рядом находятся два новых жилых квартала и множество бизнес-центров. Торговый центр стремится предоставить посетителю полный комплекс возможностей для шоппинга и отдыха — от продуктового гипермаркета до насыщенного фуд-корта».

Наташа Борец, директор отдела аренды SRV: «LCWaikiki — крупнейший fashion-ритейлер Турции. У нас в центре уже есть и еще будет представлено немало лидеров в различных областях ритейла, с названиями которых упоминается, что он «первый, флагманский, в новом формате» и т.д. Всегда приятно, когда такие яркие операторы входят в наш, также во многом новаторский, проект. Я буду очень рада, если открывшийся в такое волшебное предновогоднее время LC Waikiki порадует наших гостей приятными покупками, а гости полюбят этот магазин и будут приходить к нам еще чаще».

Первый магазин LC Waikiki в России был открыт в 2010 году в Санкт-Петербурге. Сейчас бренд имеет представительство в 12 городах.

Фотография предоставлена пресс-службой концерна SRV.