В коллекцию сезона весна-лето 2017 от итальянского бренда Mandarina Duck вошли новые модели чемоданов Popsicle, сообщается в пресс-релизе компании.

Твердый корпус Popsicle полностью прозрачен и открывает вид на внутренние модули: яркие и мягкие чехлы разной формы и размера, которые позволяют организовать внутреннее пространство на свое усмотрение.

Mandarina Duck — международный fashion-бренд класса «премиум», история которого берет свое начало в Болонье в 1977 году. Итальянская компания Mandarina Duck специализируется на изготовлении сумок, эксклюзивных кожаных изделий и аксессуаров для путешествий. На сегодняшний день бренд представлен собственными бутиками в таких городах, как Барселона, Берлин, Болонья, Дубай, Флоренция, Милан, Париж, Рим, Сеул, Шанхай и в более чем 500 точек продаж по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.