В торгово-развлекательном центре «Мозаика» открылся магазин одежды и аксессуаров международной сети Mango, сообщает управляющая компания JLL.

Магазин расположился на втором этаже, арендуемая площадь составила более 1 000 кв. м. Mango в «Мозаике» стал первым магазином сети в Южнопортовом районе города.

Ассортимент магазина в ТРЦ «Мозаика» представлен тремя основными коллекциями: Casual — повседневная одежда, Suit-Evening — стиль для особых случаев, Sport-MNGJeans — спортивный стиль, футболки, джинсы. Ассортимент Mango также включает коллекцию обуви и аксессуаров: сумки, ремни, бижутерию.

Бренд Mango специализируется на производстве качественной одежды на каждый день и аксессуаров для мужчин, женщин и детей. Частью Mango является Hangar Design Center — самый крупный, по данным компании, дизайнерский центр в Европе. Разработка продукта, контроль качества и имидж марки являются основой концепции сети. В настоящее время Mango насчитывает около 2 750 магазинов в 105 странах мира.

Фотография предоставлена компанией.