Mango MNG Holding опубликовал финансовые показатели по итогам 2016 года.

Товарооборот компании в 2016 году составил 2 260 млн. евро. Доля товарооборота, полученного за счет международных продаж - 79%, в то время как 21% продаж был осуществлен на национальном рынке. Условно год можно разделить на две абсолютно разных части - его первая половина характеризовалась вялым рынком, в то время как во второй половине были отмечены заметные улучшения. При этом данная тенденция роста сохранилась и в начале 2017 года.

Сеть укрепляет позиции новой модели розничных продаж и уже насчитывает 191 мегастор, 24 из которых открылись в 2016 г.

Компания открыла более 57 000 кв.м торговой площади новых франчайзинговых магазинов в прошлом году.

Рост интернет-продаж составляет 25,6%, достигнув цифры в размере 294 млн евро и 13% от общего товарооборота.

Количество магазинов на конец года составляет 2 217 с общей торговой площадью в размере 798 000 кв.м.

Положительная эволюция линий Man, Kids и Violeta, доля которых в товарообороте составляет 17,6%.

Финансовый результат, продемонстрировавший потери в размере 61 млн евро, оказался негативным из-за неблагоприятного влияния валютных колебаний и внедрения плана преобразования бизнес-модели: инвестиции в новую сеть магазинов, укрепление позиций модели «фаст фэшн» и ввод в эксплуатацию нового центра логистики в Льиса-д'Амун.

Компания рассчитывает вернуться к положительной динамике роста прибыли в 2017 г. и достичь показателя EBITDA в размере, превышающем 150 млн евро, благодаря росту объемов продаж, которые наблюдались в последние четыре месяца 2016 г.

В конце июня 2017 г. был отмечен рост показателя EBITDA на 30 млн евро и увеличение прибыли на 45 млн евро по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., что превысило все прогнозы, сделанные в начале года.

«В 2016 году мы погрузились в процесс преобразования бизнес-модели компании, что привело к уменьшению нашего показателя EBITDA и, следовательно, получению меньшей прибыли в этом году. Первые результаты этого решения стали заметны в сентябре 2016 года, что позволило нам с оптимизмом смотреть в 2017 год». За последние двенадцать месяцев компанией Mango также был достигнут прогресс в профессионализации структуры управления, которая выразилась в укреплении позиций Исполнительного Комитета благодаря включению в его состав новых топ-менеджеров, занимающих руководящие должности в сфере розничной торговли, продукта, клиентского обслуживания и технологии. В штате компании достаточно квалифицированных профессионалов, работа которых позволяет Mango оставаться в составе группы крупнейших международных транснациональных компаний индустрии моды», - отмечает Даниэль Лопес, исполнительный вице-президент Mango.

Компания Mango была основана в 1984 году и на сегодняшний день является одной из ведущих фэшн-групп на мировой арене. С корнями и штаб-квартирой в Барселоне, компания располагает обширной сетью магазинов с торговой площадью, составляющей почти 800 000 кв.м в 110 странах мира. В Дизайнерском Центре «Ангар», расположенном в Палау-солита-де-Плегаманс, ежегодно создаются более 18 000 моделей одежды и аксессуаров. Компания завершила 2016 год с товарооборотом 2 260 млн евро.