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Компания Mango подвела итоги 2016 года
14.08.2017 19:04
Mango MNG Holding опубликовал финансовые показатели по итогам 2016 года.
«В 2016 году мы погрузились в процесс преобразования бизнес-модели компании, что привело к уменьшению нашего показателя EBITDA и, следовательно, получению меньшей прибыли в этом году. Первые результаты этого решения стали заметны в сентябре 2016 года, что позволило нам с оптимизмом смотреть в 2017 год». За последние двенадцать месяцев компанией Mango также был достигнут прогресс в профессионализации структуры управления, которая выразилась в укреплении позиций Исполнительного Комитета благодаря включению в его состав новых топ-менеджеров, занимающих руководящие должности в сфере розничной торговли, продукта, клиентского обслуживания и технологии. В штате компании достаточно квалифицированных профессионалов, работа которых позволяет Mango оставаться в составе группы крупнейших международных транснациональных компаний индустрии моды», - отмечает Даниэль Лопес, исполнительный вице-президент Mango.
Компания Mango была основана в 1984 году и на сегодняшний день является одной из ведущих фэшн-групп на мировой арене. С корнями и штаб-квартирой в Барселоне, компания располагает обширной сетью магазинов с торговой площадью, составляющей почти 800 000 кв.м в 110 странах мира. В Дизайнерском Центре «Ангар», расположенном в Палау-солита-де-Плегаманс, ежегодно создаются более 18 000 моделей одежды и аксессуаров. Компания завершила 2016 год с товарооборотом 2 260 млн евро.
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