Коллекция Mango Committed создана в рамках эко-программы Take Action, сообщается в пресс-релизе компании.

В линии, кроме органического хлопка и переработанных материалов, используется расширенный ряд устойчивых волокон, включающий переработанную шерсть, модал и лиоцелл. Чтобы подчеркнуть связь коллекции с природой, съемки кампейна прошли в Исландии, в долине гейзеров, – месте, где природа сохранилась в своей первозданной красоте.

Ключевые модели женской коллекции – брючные костюмы мужского кроя и жакеты-oversize. Также среди key-pieces - вельветовый костюм, комбинезон в стиле workwear и пальто oversize табачного цвета. Основные модели дополнены характерными элементами в виде накладных карманов и заклёпок из состаренной меди. Коллекция представлена в модных цветах – терракотовом, сером и охре в сочетании с палитрой зеленоватых оттенков.

Компания Mango была основана в 1984 году и на сегодняшний день является одной из ведущих фэшн-групп на мировой арене. С корнями и штаб-квартирой в Барселоне, компания располагает обширной сетью магазинов с торговой площадью, составляющей почти 800 000 кв.м в 110 странах мира. В Дизайнерском Центре «Ангар», расположенном в Палау-солита-де-Плегаманс, ежегодно создаются более 18 000 моделей одежды и аксессуаров. Компания завершила 2016 год с товарооборотом 2 260 млн евро.

Фотографии предоставлены компанией.