3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиКомпания Mattel выпустила новую Barbie-трансформер
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
II Moscow Licensing Summit пройдет в Москве 19 сентября 2017 года RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Компания Mattel выпустила новую Barbie-трансформер

02.08.2017  11:34

Русалка-трансформер Barbie® вошла в набор «Barbie и волшебные дельфины», сообщается в пресс-релизе компании.

Кукла легко трансформируется из девочки в русалку. Всего одним движением руки воздушное тропическое платье становится мерцающим русалочьим хвостом.

Наряды с изображениями глубоководных растений передают красоту морских глубин. Меняется не только дизайн одежды, но и ее цвет. Под теплой водой топ и хвост русалки из сверкающего фиолетового превращается в ярко голубой. Гребешок, ожерелье и пляжные шлепки дополнят комплект Barbie.

В наборе с куклой лучший друг Barbie – коралловый дельфин. Он умеет брызгаться водой и поможет создать морскую атмосферу во время игры.

Компания Mattel – один из мировых лидеров в области производства и дистрибьюции игрушек; штаб-квартира – в Эль-Сегундо, штат Калифорния, США. Компания основана в 1945 году в США Рут Хэндлер, Эллиот Хэндлер и Мэтсон Гарольд. Представительство в РФ открыто в 2012 году. Всемирно известные бренды компании Mattel: Barbie, Fisher Price, Hot Wheels, Scrabble, Uno продаются более чем в 146 странах.

Фотография предоставлена компанией.

Просмотров: 44
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1348 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте