Русалка-трансформер Barbie® вошла в набор «Barbie и волшебные дельфины», сообщается в пресс-релизе компании.

Кукла легко трансформируется из девочки в русалку. Всего одним движением руки воздушное тропическое платье становится мерцающим русалочьим хвостом.

Наряды с изображениями глубоководных растений передают красоту морских глубин. Меняется не только дизайн одежды, но и ее цвет. Под теплой водой топ и хвост русалки из сверкающего фиолетового превращается в ярко голубой. Гребешок, ожерелье и пляжные шлепки дополнят комплект Barbie.

В наборе с куклой лучший друг Barbie – коралловый дельфин. Он умеет брызгаться водой и поможет создать морскую атмосферу во время игры.

Компания Mattel – один из мировых лидеров в области производства и дистрибьюции игрушек; штаб-квартира – в Эль-Сегундо, штат Калифорния, США. Компания основана в 1945 году в США Рут Хэндлер, Эллиот Хэндлер и Мэтсон Гарольд. Представительство в РФ открыто в 2012 году. Всемирно известные бренды компании Mattel: Barbie, Fisher Price, Hot Wheels, Scrabble, Uno продаются более чем в 146 странах.

Фотография предоставлена компанией.