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Компания MBT презентовала обувь с мембраной GoreTex

28.02.2017  00:05

Обувной бренд MBT представил ассортимент моделей с подкладом GoreTex, сообщает компания.

GoreTex («гортекс») – специальная мембранная ткань. Одно из ее главных качеств – водонепроницаемость. Компания MBT выпускает обувь с GoreTex как для женщин, так и для мужчин. Ассортимент моделей представлен ботинками и кроссовками.

Дополнительное преимущество большинства моделей – прорезиненная вставка по периметру в носочной и пяточной зоне, защищающая носы обуви и пятку от обдирания.

Швейцарская обувная компания MBT (Masai Barefoot Technology) была основана в 1996 году. Сегодня модели МВТ продаются более чем в 45 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.

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