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Компания MBT выпустила коллекцию беговой обуви Running
23.03.2017 23:24
Коллекция MBT Running представлена моделями как для новичков в беге, так и для профессиональных бегунов, сообщается в пресс-релизе компании.
Уже 20 лет бренд MBT выпускает обувь с физиологической подошвой полукруглой формы. Весной 2016 года компания вышла на рынок беговой обуви. После нескольких лет разработок, исследований и тестирований была создана коллекция беговых кроссовок, которые обеспечивают постоянную поддержку стопы во всех ее положениях.
Беговая коллекция включает в себя три типа моделей:
Спортсмены из разных стран мира уже оценили кроссовки MBT Running, участвуя в них в спортивных состязаниях.
Швейцарская обувная компания MBT (Masai Barefoot Technology) была основана в 1996 году. Сегодня модели МВТ продаются более чем в 45 странах мира.
Фотографии предоставлены компанией.
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