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Компания MBT выпустила коллекцию беговой обуви Running

23.03.2017  23:24

Коллекция MBT Running представлена моделями как для новичков в беге, так и для профессиональных бегунов, сообщается в пресс-релизе компании.

Уже 20 лет бренд MBT выпускает обувь с физиологической подошвой полукруглой формы. Весной 2016 года компания вышла на рынок беговой обуви. После нескольких лет разработок, исследований и тестирований была создана коллекция беговых кроссовок, которые обеспечивают постоянную поддержку стопы во всех ее положениях.

Беговая коллекция включает в себя три типа моделей:

  • Speed – легкие кроссовки, которые подойдут и для бега, и для прогулок.
  • GT созданы специально для заядлых бегунов, которым важно максимальное смягчение и улучшение перехода со срединной части стопы на переднюю.
  • Zee обеспечивает максимальную амортизацию во время бега и тренировок. Также подходит для восстановления после длительных забегов и усиленных тренировок.

Спортсмены из разных стран мира уже оценили кроссовки MBT Running, участвуя в них в спортивных состязаниях.

Швейцарская обувная компания MBT (Masai Barefoot Technology) была основана в 1996 году. Сегодня модели МВТ продаются более чем в 45 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.

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