Бренд Medi представил новую модель индивидуальных ортопедических стелек – Igli Style, сообщает компания.

Стельки Igli Style созданы специально для обуви на каблуке высотой до 10 см и могут использоваться даже в узких модельных туфлях.

Карбоновая основа стелек поддерживает стопу, сохраняя ее естественную подвижность. Мягкая полимерная основа обеспечивает максимальную площадь контакта стопы со стелькой, амортизирует ударные нагрузки на суставы ног и позвоночник. Пелоты – упругие вставки – перераспределяют нагрузку, снимая избыточное напряжение с передней части стопы. Материал Hydrofresh абсорбирует влагу и обладает бактериостатическим эффектом.

Главная особенность Igli – это постинги, инновационные стимулирующие элементы, которые крепятся на стельку с учетом индивидуальных особенностей стоп. Они активно воздействуют на стопу и создают дополнительные опорные зоны там, где это необходимо. Это помогает скорректировать или предотвратить развитие плоскостопия, деформацию пальцев стопы, рост «косточки».

Как отметил Роман Ткаченко, специалист по ортопедии компании Medi, «стельки Igli, разработанные в Германии, уже зарекомендовали себя на российском рынке: ортопеды рекомендуют их для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний стоп, снижения нагрузки на ноги, повышения тонуса мышц и координации».

С 20 февраля стельки Igli Style на карбоновой основе можно заказать во всех салонах Medi в Москве.

Компания Medi - один из мировых лидеров по разработке и производству медицинского компрессионного трикотажа и ортопедических изделий. Компания была основана почти 100 лет назад в Германии. В настоящее время подразделения Medi открыты в 19 странах мира, продукция широко используется в более чем 90 странах. В России изделия Medi можно приобрести в широкой сети собственных салонов, а также у авторизованных партнеров компании.