Первый петербургский салон «Мэри Трюфель» расположился на Малой Конюшенной улице, сообщает компания JLL.

Консультантом сделки по аренде помещения площадью 230 кв. м. выступила JLL.

«Мэри Трюфель» работает на российском рынке с 2013 года. В сеть входят два свадебных салона и ателье в Москве, салоны в Волгограде, Ростове-на-Дону и Воронеже, а также «Дом Мэри Трюфель», специализирующийся на продаже товаров для дома.

В новом пространстве на Малой Конюшенной будет представлено около 1 тыс. платьев различных силуэтов от российских и зарубежных дизайнеров; ассортимент салона отбирается вручную неделях свадебной моды в Нью-Йорке, Барселоне, Милане и лучших российских показах. Цены начинаются от 20 тыс. руб. и не превышают 120 тыс. руб.

Александра Метелева, основательница «Мэри Трюфель», говорит: «В московских салонах мы часто сталкивались с тем, что в них приезжали клиентки из Петербурга, которые хотели купить стильное и современное платье. Закономерным стало решение о выходе именно на петербургский рынок. Мы выбрали центральное месторасположение для нашего нового салона – красивое место с витринным остеклением, чтобы покупка свадебного платья стала запоминающимся событием, о котором можно было бы с теплотой вспоминать долгие годы. Большая часть невест сегодня ищут не просто классическое платье, а что-то уникальное, повторяющее их стиль в жизни. Мы стремимся помочь невестам справиться с предсвадебным волнением и сделать правильный выбор».

Юлия Корчемная, руководитель направления стрит-ритейла компании JLL в Санкт-Петербурге, комментирует: «На рынке торговых коридоров Санкт-Петербурга Малая Конюшенная улица выделяется особой атмосферой исторического центра европейского города. Это первая пешеходная улица в городе, в непосредственной близости от главной магистрали – Невского проспекта – и одноименной станции метро, что в совокупности с комфортными арендными ставками делает ее идеальной для открытия дебютного салона «Мэри Трюфель». Отличные видовые характеристики выбранного помещения и удобная планировка позволят максимально полно представить коллекции и создать для покупателей комфортную атмосферу свадебного салона».

Фотография предоставлена компанией.