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Компания «Монро» приняла участие в выставке «СибШуз-2017»

13.03.2017  23:07

Коллекция осень-зима от компании «Монро» была представлена на выставке «СибШуз-2017», сообщает пресс-служба организации.

Выставка обуви и аксессуаров «СибШуз-2017» состоялась в Новосибирске с 9 по 11 марта. Участие в событии принимали производители и поставщики данной категории продукции, а гостями выступили байеры.

«Монро» представила в рамках «СибШуз-2017» коллекцию сезона осень-зима 2017/2018. По результатам выставки компания сообщила об увеличении объемов продаж и о расширении географии присутствия сети в Сибирском регионе.

«Монро» — федеральная обувная сеть. В более чем 200 магазинах компании, которые представлены в 78 городах России, работает около 3500 сотрудников. «Монро» специализируется на женской, мужской, и детской обуви. В магазинах сети присутствуют такие бренды, как Banderos, Rita Bravuro, Bona Mente, Carido, Paseo, Ulet и «Лева солнечный». Кроме того, в «Монро» можно приобрести кожгалантерею и средства по уходу за обувью.

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