В новую коллекцию Mothercare вошли линейки «MC 61», «В мире животных», «Поп-звезда» и «Сафари», сообщается в пресс-релизе компании.

Традиционная коллекция «MC 61» объединяет самые необходимые элементы гардероба для создания комфортного образа. Основные цвета истории: голубые – для мальчиков и розовые – для девочек.

Фермерская тематика набирает все большую популярность в последнее время. Ею вдохновились и создатели истории «В мире животных». При создании моделей они использовали нашивки и аппликации в виде озорных овощей, фруктов и животных.

Основные элементы линейки «Поп-звезда» – броские надписи и рисунки в стиле вестерн. Большое внимание в этой истории уделяется изделиям из джинсовой ткани, таким как комбинезоны, платья и шорты.

С историей «Сафари» дети «отправятся» в Африку, а сопровождать их будут веселые зебры, жирафы и львы. Главную роль здесь играют принты в виде диких животных и растений.

Напомним, компания Mothercare была основана в 1961 году в Великобритании. Сегодня торговая марка представлена в 53 странах мира более чем 1 200 магазинами. Из них 101 находится в 25 городах России: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Сочи, Сургут, Тольятти, Уфа, Ярославль, Подольск, Королев, Самара, Тюмень, Волгоград и др.

Фотографии предоставлены компанией.