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Компания NEC Display Solutions примет участие в выставке EuroShop 2017
01.03.2017 00:18
В рамках EuroShop 2017 NEC Display Solutions продемонстрирует решения в области Digital Signage для ритейла, сообщает компания.
Выставка будет проходить 5-9 марта в Дюссельдорфе, Германия. Посетители стенда NEC (E54 в зале 3) смогут познакомиться с решениями в области Digital Signage для ритейла — Retail Signage. В их числе:
«EuroShop является для нас важной платформой, позволяющей продемонстрировать, как инновационные визуальные решения способны трансформировать работу ритейла и увеличить объемы продаж в розничной торговле. Посетители нашего стенда узнают о том, как можно повысить продажи и добиться конкурентных преимуществ с помощью эффективной стратегии доставки контента, в основе которой – проверенные специализированные технологические решения», — отметил Андреас Брюкнер (Andreas Brückner), менеджер NEC Display Solutions Europe по развитию бизнеса Retail Signage для продуктовых сетей.
EuroShop 2017 - одна из крупнейших и наиболее влиятельных торговых выставок для ритейла. В числе ее посетителей – предприятия и компании от лидеров отрасли до молодых стартапов из формирующихся рынков. Выставка насчитывает более 2500 экспонентов из 60 стран, стала законодателем мод и незаменимой коммуникационной платформой для предпринимателей, работающих в сфере розничной торговли.
Фотография предоставлена компанией.
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