Часовой завод «Ника» презентовал новые серебряные часы из коллекции Celebrity, сообщается в пресс-релизе компании.

Модель 1274 имеет гильошированный циферблат и механизм российского часового производства.

Дизайн модели лаконичен: круглый серебряный корпус, фактурный ремешок из натуральной кожи и прямые стрелки. Роль часовых меток выполняют стройные деления и арабские цифры, расположившиеся в строгом порядке на циферблатах белоснежного, черного и винного цветов.

Данная модель также доступна в корпусе, украшенном россыпью фианитов.

Компания «Ника» была основана в 2003 году с привлечением 100% российского капитала. Сегодня часовой завод «Ника» ежемесячно производит свыше 25 000 изделий. Благодаря развитой дистрибьюторской сети продукция компании представлена в магазинах-партнерах по всей России и СНГ. В Москве открыто свыше десяти фирменных салонов «Ника».

Фотография предоставлена компанией.