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Компания «Ника» дополнила коллекцию часов Celebrity моделью 1274
03.05.2017 10:39
Часовой завод «Ника» презентовал новые серебряные часы из коллекции Celebrity, сообщается в пресс-релизе компании.
Модель 1274 имеет гильошированный циферблат и механизм российского часового производства.
Дизайн модели лаконичен: круглый серебряный корпус, фактурный ремешок из натуральной кожи и прямые стрелки. Роль часовых меток выполняют стройные деления и арабские цифры, расположившиеся в строгом порядке на циферблатах белоснежного, черного и винного цветов.
Данная модель также доступна в корпусе, украшенном россыпью фианитов.
Компания «Ника» была основана в 2003 году с привлечением 100% российского капитала. Сегодня часовой завод «Ника» ежемесячно производит свыше 25 000 изделий. Благодаря развитой дистрибьюторской сети продукция компании представлена в магазинах-партнерах по всей России и СНГ. В Москве открыто свыше десяти фирменных салонов «Ника».
Фотография предоставлена компанией.
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