С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
Новости
НачалоНовостиКомпания «Ника» выпустила новую коллекцию ювелирных часов Viva
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка «Модный товар» пройдет в Волгограде с 28 февраля по 5 марта 2017 года Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2017 пройдет в Алма-Ате с 12 по 14 марта Рейтинг@Mail.ru

Компания «Ника» выпустила новую коллекцию ювелирных часов Viva

21.02.2017  19:09

Часовой завод «Ника» презентовал ювелирную серию Viva, сообщается в пресс-релизе компании.

Миниатюрные ювелирные часы Viva от «Ники» имеют круглый серебряный корпус. Кристаллы выступают в роли цифр. Также можно приобрести модель из этой коллекции с циферблатом, выполненным в технике гильош и с римскими цифрами.

В отличие от более сдержанной Viva 0303, на длинных ушках модели 0304 расположены фианиты, что придает им торжественный вид.

Тонкий ремешок из натуральной кожи представлен в нескольких цветах: нежно-розовый, небесно-голубой, ярко-синий, а также классические белый и черный.

Компания «Ника» была основана в 2003 году с привлечением 100% российского капитала. Сегодня часовой завод «Ника» ежемесячно производит свыше 25 000 изделий. Благодаря развитой дистрибьюторской сети продукция компании представлена в магазинах-партнерах по всей России и СНГ. В Москве открыто свыше десяти фирменных салонов «Ника».

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 27
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1248 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте