Часовой завод «Ника» презентовал ювелирную серию Viva, сообщается в пресс-релизе компании.

Миниатюрные ювелирные часы Viva от «Ники» имеют круглый серебряный корпус. Кристаллы выступают в роли цифр. Также можно приобрести модель из этой коллекции с циферблатом, выполненным в технике гильош и с римскими цифрами.

В отличие от более сдержанной Viva 0303, на длинных ушках модели 0304 расположены фианиты, что придает им торжественный вид.

Тонкий ремешок из натуральной кожи представлен в нескольких цветах: нежно-розовый, небесно-голубой, ярко-синий, а также классические белый и черный.

Компания «Ника» была основана в 2003 году с привлечением 100% российского капитала. Сегодня часовой завод «Ника» ежемесячно производит свыше 25 000 изделий. Благодаря развитой дистрибьюторской сети продукция компании представлена в магазинах-партнерах по всей России и СНГ. В Москве открыто свыше десяти фирменных салонов «Ника».

Фотографии предоставлены компанией.